Хуситы приступили к подготовке ударов по Израилю

Newsweek: хуситы заявили о подготовке крупных планов удара по Израилю

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) приступило к разработке крупных планов атаки на Израиль. Об этом сообщил заместитель секретаря по информации Насреддин Амер в разговоре с Newsweek.

Он не стал раскрывать детали, отметив, что сейчас внимание уделяется не разговорам, а действиям. «В этот период мы склонны мало говорить и много действовать... Вот что я хочу, чтобы мир понял», — заявил собеседник издания.

В конце июля хуситы заявили о новой стадии конфликта Йемена с Израилем, в которой создаются новые союзы без «красных линий». В движении назвали конфликт с еврейским государством экзистенциальной битвой, подчеркнув, что «пока существует Израиль, мира не будет».