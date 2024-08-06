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14:10, 6 августа 2024Россия

Иммунолог предупредил россиян об опасности из-за теплого лета

Иммунолог Жемчугов: из-за тепла россиян могут ждать волны тропических лихорадок

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Из-за очень теплого лета россиян могут ждать волны тропических лихорадок. Об этой опасности жителей страны предупредил иммунолог Владислав Жемчугов, его слова приводит портал KP.RU.

Как заявил специалист, благодаря теплу у комаров появилась возможность крайне быстро размножиться, и если хотя бы один из них успел выпить кровь зараженного тропической лихорадкой животного, заболевание может распространиться дальше.

«Нас могут ждать новые волны тропических лихорадок (...) В наших широтах вспышки болезней приходятся на июль-октябрь, то есть летне-осенние месяцы. И вполне возможно, заболевших будет больше», — заявил иммунолог.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила. Известно, что симптомами лихорадки являются повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, а также в мышцах, пояснице, суставах.

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      Марк Леонов
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