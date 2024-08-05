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12:33, 5 августа 2024Россия

В российском регионе выросло число заболевших лихорадкой Западного Нила

В Татарстане зарегистрировали пять новых случаев лихорадки Западного Нила

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Число заболевших лихорадкой Западного Нила в Татарстане выросло до 14, там обнаружили еще 5 новых случаев заражения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по российскому региону.

«В Татарстане зарегистрировано 14 случаев лихорадки Западного Нила», — приводит агентство слова представителя Роспотребнадзора.

В конце июля в российском регионе зафиксировали случаи заболевания лихорадкой Западного Нила. В Татарстане, в частности, изначально сообщалось о четверых заболевших, а затем это число начало увеличиваться.

5 августа также стало известно о случаях инфицирования лихорадкой в Астраханской области. По данным Роспотребнадзора, два случая заболевания официально подтверждены в Астрахани и Приволжском районе, еще по двум заболевшим ждут официальное лабораторное подтверждение.

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      Никита Абрамов
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