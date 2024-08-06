Иран заявил о конце эпохи доминирования США

Президент Ирана Пезешкиан заявил о конце эпохи лидерства США

Эпоха доминирования США и других стран Запада подошла к концу. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его слова передает агентство IRNA.

«Эпоха лидерства ряда стран в мире, в том числе США, прошла. Общность позиций и сотрудничество Ирана и России, безусловно, будет способствовать повышению уровня безопасности и мира во всем мире», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Москва и Тегеран взаимодействуют по вопросу распространения многополярности в мире. Пезешкиан отметил важность совместной работы Ирана и РФ в региональных и международных вопросах.

Ранее Масуд Пезешкиан назвал укрепление отношений с Россией внешнеполитическим приоритетом Ирана. Он добавил, что Москва всегда была рядом с Тегераном в трудное время.