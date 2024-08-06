Излюбленный формат отдыха россиян захотели отменить в Турции

Hürriyet: в Турции вновь захотели отменить систему «все включено» в отелях

Излюбленный формат отдыха россиян — систему «все включено» (all inclusive) — вновь захотели отменить в Турции. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на эксперта в сфере туризма Зафера Алкая.

По его словам, в свое время all inclusive стал прорывом для развития туротрасли в стране. Тем не менее сейчас необходимость такого формата отдыха нужно обсуждать, заверил он. Издание отмечает, что жалобы на систему уже много лет поступают от представителей рынка.

Ранее советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык заявил, что абсолютный отказ от системы «все включено» в отелях Турции маловероятен, однако возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых. Он пояснил, что турецкие курорты посещают туристы с разными требованиями — есть те, кто нуждается в all inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака.