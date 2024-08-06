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18:56, 6 августа 2024Мир

Корабль ВМФ России зашел в венесуэльский порт

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России зашел в венесуэльский порт

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Учебный корабль «Смольный» ВМФ России зашел в венесуэльский порт Ла-Гуайра в 30 километрах от Каракаса. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы всегда рады принять корабли Военно-морского флота братской России. Сегодня, 6 августа, мы встречаем учебный корабль "Смольный". Для его команды подготовлена программа пребывания в Венесуэле», — приводит агентство слова заместителя командующего ВМС Венесуэлы, вице-адмирала Эдварда Сентено.

Корабль был встречен в торжественной обстановке, с исполнением венесуэльских маршей. Целью плавания «Смольного» является практика для 300 курсантов.

30 июля группа кораблей Балтийского флота прибыла в порт Гаваны на Кубе. Первым в бухту зашел учебный корабль «Смольный», с борта которого раздались приветственные залпы. В ответ на них прозвучали залпы с крепости порта Гаваны. За «Смольным» следуют танкер «Ельня» и патрульный корабль «Неустрашимый».

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      Максим Габриелян
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