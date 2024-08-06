Легкомоторный самолет пропал с радаров в небе над российским регионом

Частный легкомоторный самолет пропал с радаров в небе над Приморским краем

Частный легкомоторный самолет пропал с радаров в небе над Приморским краем. О произошедшем в российском регионе сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Уточняется, что о пассажирах пока ничего не известно.

Ранее самолет авиакомпании «Ямал» прервал полет и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности двигателя. Нештатная ситуация произошла 5 августа на рейсе Airbus A320 из Тюмени в Сочи. Через 3 минуты после взлета пилоты доложили о «некорректной работе первого двигателя» и решили вернуться в аэропорт Рощино.