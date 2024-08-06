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10:03, 6 августа 2024Путешествия

Российский самолет 2,5 часа кружил в небе с неисправным двигателем

Самолет «Ямала» 2,5 часа кружил над Тюменью с неисправным двигателем

Самолет авиакомпании «Ямал» прервал полет и вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности двигателя. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла 5 августа на рейсе Airbus A320 из Тюмени в Сочи. Через 3 минуты после взлета пилоты доложили о «некорректной работе первого двигателя» и решили вернуться в аэропорт Рощино.

Уточняется, что лайнер 2,5 часа кружил в небе над городом, чтобы сбросить топливо, и не объявлял аварийную ситуацию. Затем он благополучно совершил посадку в Тюмени.

В ночь на 6 августа в аэропорту Екатеринбурга произошла давка на паспортном контроле. В результате как минимум два человека упали и получили травмы.

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      Мария Борисова
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