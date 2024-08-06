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09:46, 6 августа 2024Путешествия

Два человека пострадали из-за давки в российском аэропорту

Два человека получили травмы во время давки в аэропорту Екатеринбурга

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В аэропорту Екатеринбурга произошла давка, при которой пострадали два человека. Об этом пресс-служба российской гавани сообщила в Telegram-канале.

В ночь на 6 августа из-за сбоев в расписании авиакомпаний аэропорт Кольцово практически в одно время принимал несколько рейсов с зарубежных пляжных направлений. В очереди на паспортном контроле пассажиры спровоцировали панику, из-за которой началась давка.

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В результате два человека упали и получили травмы, медики оказали им помощь на месте. Как уточняет пресс-служба, сотрудники службы безопасности аэропорта восстановили порядок за несколько минут. Сейчас причины произошедшего расследуются.

«Аэропорт работу не прекращал, функционирует в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы», — подчеркивается в публикации.

Как рассказали очевидцы событий порталу E1.ru, давка началась из-за того, что кто-то лопнул пакет. «Какой-то умник закричал "Бомба!", и люди побежали через таможню к выходу, в панике теряя свои вещи, документы, сумки, обувь, покупки», — уточнила пассажирка, вернувшаяся из Антальи.

Ранее в Алжире у самолета с пассажирами лопнула шина во время взлета. Обломки сломали винт, кончик которого отлетел и ударил по иллюминатору.

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      Мария Борисова
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