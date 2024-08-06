Монах выиграл в лотерею 32 миллиона рублей благодаря числам из головы

The Thaiger: в Таиланде настоятель храма выиграл миллионы рублей в лотерею

В Таиланде монах буддийского монастыря из провинции Кхонкэн выиграл в лотерею 13 миллионов батов (32,3 миллиона рублей). Об этом пишет The Thaiger.

Удача улыбнулась 69-летнему Пхра Ноппорн Кемако, настоятелю монастыря в городе Кхонкэн одноименной провинции. Мужчина рассказал, что удачу ему принесли билеты с номерами 77, 46 и 41. При этом он признался, что решил купить две пары билетов с этими номерами без участия каких-либо сверхъестественных обстоятельств, вроде вещих снов. Кемако заявил, что числа взял просто из головы. «Мне просто захотелось сыграть на эти номера. Я пошел и купил билеты без особых причин», — рассказал монах.

Кемако уже заявил, что потратит часть выигрыша на ремонт храма и строительство новой часовни. Еще немного настоятель собирается потратить на заботу о собственном здоровье.

Издание уточняет, что ранее Кемако уже не раз выигрывал в лотерею суммы от нескольких десятков до нескольких сотен батов. Эти деньги он использовал для благоустройства своего храма и помощи бедным.

Ранее жительница Великобритании выиграла в лотерею 500 тысяч фунтов стерлингов (55 миллионов рублей) и запретила детям ходить в «Макдоналдс». По словам британки, теперь ее семья будет питаться более изысканной и здоровой пищей.