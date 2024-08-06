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18:57, 6 августа 2024Культура

Machine Gun Kelly рассказал о лечении от наркозависимости

Рэпер Machine Gun Kelly признался, что лежал в рехабе из-за наркозависимости

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Рэпер Machine Gun Kelly впервые признался, что тайно проходил лечение от наркозависимости и алкоголизма в рехабе. Об этом музыкант сообщил в подкасте.

Также сообщается, что возлюбленная Колсона Бейкера (настоящее имя рэпера) актриса Меган Фокс на период лечения расставалась с ним, а трезвость была одним из главных условий их воссоединения.

«Я никому не рассказал, кроме самых близких людей. Это был мой первый раз, когда я отправился в реабилитационный центр», — заявил рэпер.

Ранее стало известно о попытке суицида Machine Gun Kelly из-за депрессии после смерти отца.

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      Андрей Шеньшаков
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