Machine Gun Kelly рассказал о попытке суицида во время разговора с Меган Фокс

Рэпер Machine Gun Kelly рассказал о попытке суицида после смерти отца

Американский рэпер Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бейкер) рассказал о попытке суицида во время телефонного разговора с актрисой Меган Фокс. Об этом сообщает Insider.

Музыкант вспомнил, что это произошло после смерти его отца в 2020 году. «Я не выходил из своей комнаты, и мне стало очень, очень, очень темно. Меган уехала в Болгарию на съемки фильма, а у меня началась действительно дикая паранойя, что кто-то придет и убьет меня», — поделился он.

Machine Gun Kelly сказал, что в то время спал с дробовиком рядом с кроватью. Он отметил, что в какой-то момент «просто сорвался». Тогда рэпер позвонил Фокс и заявил, что она должна быть рядом с ним. Исполнитель добавил, что после того случая он понял, что ему пора бросить наркотики. Причем не только ради актрисы, но и ради его дочери от Кейси Бейкер.

В январе Machine Gun Kelly сделал предложение Меган Фокс. «Каким-то образом, полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж», — написала Фокс в соцсетях.

26 ноября 2020 года стало известно, что актриса подала прошение о разводе со звездой сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Брайаном Остином Грином, за которого она вышла замуж в 2010 году.