В России не смогли приватизировать национализированные склады

Четвертые торги по продаже национализированных складов Raven Russia провалились

Торги по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, ранее национализированных, провалились из-за отсутствия заявок претендентов. Об этом со ссылкой на данные системы ГИС «Торги» сообщает РИА Новости.

Начальная стоимость лота составляла 92,5 миллиарда рублей. Это уже четвертый по счету аукцион, который закончился неудачей, поскольку желающих платить такие деньги нет.

В список активов входят 12 юридических лиц, которые владеют 16 складскими комплексами в разных регионах. Генпрокуратура потребовала передать их в собственность государства в августе 2024 года. В конечном итоге Арбитражный суд Москвы удовлетворил претензии надзорного ведомства.

Raven Property Group объявила об отказе от своего российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой владела и управляла российская группа менеджеров Raven, в марте 2022 года.

Позднее активы были объединены в Raven Russia. По оценке прокуроров, компания «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля», для чего оформляла перешедшие к ней предприятия на офшорные структуры. Кроме того, ее обвинили в присоединении к исполнению режима западных санкций.