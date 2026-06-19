Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:51, 19 июня 2026Экономика

В России не смогли приватизировать национализированные склады

Четвертые торги по продаже национализированных складов Raven Russia провалились
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Торги по продаже активов британской девелоперской компании Raven Russia, ранее национализированных, провалились из-за отсутствия заявок претендентов. Об этом со ссылкой на данные системы ГИС «Торги» сообщает РИА Новости.

Начальная стоимость лота составляла 92,5 миллиарда рублей. Это уже четвертый по счету аукцион, который закончился неудачей, поскольку желающих платить такие деньги нет.

В список активов входят 12 юридических лиц, которые владеют 16 складскими комплексами в разных регионах. Генпрокуратура потребовала передать их в собственность государства в августе 2024 года. В конечном итоге Арбитражный суд Москвы удовлетворил претензии надзорного ведомства.

Raven Property Group объявила об отказе от своего российского бизнеса в пользу Prestino Investments, которой владела и управляла российская группа менеджеров Raven, в марте 2022 года.

Позднее активы были объединены в Raven Russia. По оценке прокуроров, компания «принимала меры по выводу создаваемого холдинга из-под государственного антимонопольного контроля», для чего оформляла перешедшие к ней предприятия на офшорные структуры. Кроме того, ее обвинили в присоединении к исполнению режима западных санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Рубио об Украине удивили Лаврова

    Стране БРИКС предсказали снятие карательных санкций США

    Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ключевой ставки

    В России порассуждали о сроках нанесения «отрезвляющих ударов» по Европе

    Россиянка на сапборде спасла тонувшую в реке овцу и попала на видео

    В российской «Гербере» нашли компьютер «для хлеба»

    Россиянка неожиданно нашла «волчье молоко» и ужаснулась

    Названа причина гибели батискафа с миллиардерами. Как алчность и жажда славы погубили его пассажиров

    На россиянина завели дело из-за разбившегося в ДТП сына

    Шаляпин ответил на заявление Семенович о минимальном заработке мужчин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok