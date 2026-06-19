Необходимость замены паспорта после пластики оценили

Юрист Свечникова назвала существенную пластическую операцию причиной сменить паспорт

При проведении существенной пластической операции на лице паспорт нужно будет поменять. О такой причине обновления документа рассказала RT ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ имени Плеханова Софья Свечникова.

По ее словам, конкретного перечня операций или изменений внешности в законодательстве нет. «Есть только указание на существенное изменение внешности в связи с болезнью или медицинским вмешательством», — объяснила она.

В таких случаях паспорт по закону нужно будет заменить в течение трех месяцев.

«По сути, причины для замены паспорта связаны с тем, что человека стало просто не узнать», — заметила Свечникова, добавив, что ориентироваться нужно на кардинальность изменений. Так, существенными можно считать изменение разреза глаз, контура лица, формы носа.

Изменения цвета и длины волос по законодательству не относятся к существенным, заключила специалист.

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