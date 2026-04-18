06:44, 18 апреля 2026Россия

В России предложили менять паспорт после 60 лет

Марина Совина

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия») предложил ввести замену паспорта в 60 лет. Его слова приводит РИА Новости.

Антропенко напомнил, что средняя продолжительность жизни в России растет, а внешность человека со временем меняется. Это усложняет процесс идентификации личности.

«Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — отметил он.

Ранее в МВД запретили использовать нейросети для создания фотографий на загранпаспорт. Также нельзя применять фотошоп для улучшения или создания личных фотографий на загранпаспорт и прочие документы.

