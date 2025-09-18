Путешествия
15:54, 18 сентября 2025

МВД запретило использовать нейросети для создания фотографий на загранпаспорт

МВД: Созданное с помощью ИИ фото может стать причиной отказа в выдаче паспорта
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Созданная с помощью ИИ фотография может стать причиной отказа в выдаче российских паспортов. Об этом сообщает Telegram-канал главного управления по вопросам миграции МВД РФ.

Правоохранительные органы напомнили россиянам, что использовать нейросети, а также фотошоп, для улучшения или создания личных фотографий на загранпаспорт и прочие документы — запрещено. Так, за восемь месяцев 2025 года в России было отказано в выдаче или замене паспорта порядка 3,9 тысячи раз.

Ранее стало известно, что бывшая страна СССР захотела разрешить россиянам визиты без загранпаспортов. Переговорный процесс по данному вопросу продолжается.

