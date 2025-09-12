Путешествия
16:30, 12 сентября 2025Путешествия

Бывшая страна СССР захотела разрешить россиянам визиты без загранпаспортов

«Известия»: Россия и Узбекистан задумали отменить въезд по загранпаспортам
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россия и Узбекистан захотели отменить въезд по загранпаспортам. Об этом узбекский МИД сообщил «Известиям».

По данным источника, Москва и Ташкент задумали разрешить визиты в Узбекистан по внутренним паспортам России. Переговорный процесс по вопросу продолжается, утверждается ряд аспектов внутри ведомств двух стран. «Говорить о конкретных сроках реализации пока преждевременно», — добавили в пресс-службе страны бывшей СССР.

На данный момент россияне посещают Узбекистан по загранпаспортам. Регистрация по месту пребывания там не требуется в течение двух недель. Затем приезжим необходимо оформить временную регистрацию.

Ранее Китай отменил визы для россиян с 15 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о взаимной отмене виз для граждан КНР.

