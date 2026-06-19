В России заметно подешевел ключевой продукт питания

АКОРТ: Розничная стоимость куриных яиц в России упала в среднем на 13,5 % в мае

По итогам мая куриные яйца стали одними из самых подешевевших социально значимых продуктов питания на российском рынке. Об этом заявил глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов, его слова приводит РИА Новости.

За последний месяц весны розничная стоимость яиц снизилась в среднем на 13,5 процента, уточнил он. В топ-5 самых подешевевших продуктов питания также вошли сливочное масло (минус 6,6 процента), мороженая рыба (минус 4,5 процента), рис (минус 3,4 процента) и белокочанная капуста (минус 3,2 процента), уточнил Богданов.

В меньшей степени сократились цены на тушку цыпленка-бройлера, гречневую крупу, черный чай, молоко, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено и баранину, добавил он. Темпы удешевления этих категорий продуктов составили 2-3 процента. Подсолнечное масло, в свою очередь, потеряло в стоимости в пределах одного процента, резюмировал Богданов.

После кризиса 2023-2024 годов, который повлек за собой сокращение поголовья кур и резкий рост стоимости яиц, российские производители столкнулись с новой проблемой. По итогам 2025-го на фоне избытка продукции на внутреннем рынке и снижения цен на яйца рентабельность отечественных птицефабрик упала в шесть раз. Выправить ситуацию, отмечали эксперты, могло бы увеличение экспорта или переработка, на которую у производителей нет денег.