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14:48, 19 июня 2026Ценности

Россиянам назвали самый модный аксессуар сезона

Fashion Factory: Галстук стал самым модным аксессуаром сезона
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Estrop / Getty Images

Редакторы онлайн-школы бизнес-образования Fashion Factory назвали самый модный аксессуар сезона. Подробностями они поделились в Telegram-канале.

Эксперты изучили показы люксовых брендов Dior, Saint Laurent, Ferragamo и выявили, что галстук вновь обрел популярность. Так, дизайнеры предложили носить его ярлыком наружу или запрятав кончик галстука под рубашку.

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Помимо этого, модельеры Ferragamo заправляли его в брюки, а мастера Junya Watanabe и вовсе предложили носить сразу несколько изделий.

«Так что если ваш узел далек от идеального, возможно, вы просто трендсеттер», — иронично заявили специалисты.

В июне образы в стиле кукол Bratz и Barbie стали трендом 2026 года. Отмечалось, что дизайнеры все чаще стали создавать образы в стиле детских игрушек.

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