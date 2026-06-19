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14:42, 19 июня 2026Путешествия

Пассажирский самолет ударили телетрапом в аэропорту России

Пассажирский самолет авиакомпании Nordwind ударили телетрапом в аэропорту Красноярска
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажирский самолет отстранили от работы в аэропорту России — его ударили телетрапом. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел в воздушной гавани Красноярска. Во время подготовки Airbus A330 авиакомпании Nordwind к отправке в Сочи в него врезался телескопический трап. За пассажирами, ожидающими вылет, отправили резервный борт.

Транспортная прокуратура проводит проверку.

Ранее стало известно, что задержки рейсов в аэропортах Москвы достигли десяти часов. Три вылета в Сочи задержались более чем на три часа.

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