Малыш-богатырь появился в российском регионе

В Астраханской области родился малыш-богатырь весом более пяти килограммов

В Астраханской области родился малыш весом 5,3 килограмма. Новорожденный появился на свет еще в июле, сообщает издание «КаспийИнфо».

Всего в июле в регионе зарегистрировали 832 новорожденных — 358 девочек и 389 мальчиков.

По информации издания, вес самого крупного июльского малыша при этом не является рекордным. В июне в Астраханской области родился ребенок-богатырь массой 5,8 килограмма.

В апреле сообщалось, что россиянка родила четырех детей вопреки уговорам врачей не рожать из-за возможных проблем со здоровьем. Жительница Волжского в Волгоградской области Любовь Райс рассказала, что познакомилась с супругом Михаилом 17 лет назад на городском пляже. После женитьбы пара сразу захотела детей, однако женщине не сразу удалось забеременеть.