Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:46, 6 августа 2024Моя страна

Малыш-богатырь появился в российском регионе

В Астраханской области родился малыш-богатырь весом более пяти килограммов

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В Астраханской области родился малыш весом 5,3 килограмма. Новорожденный появился на свет еще в июле, сообщает издание «КаспийИнфо».

Всего в июле в регионе зарегистрировали 832 новорожденных — 358 девочек и 389 мальчиков.

По информации издания, вес самого крупного июльского малыша при этом не является рекордным. В июне в Астраханской области родился ребенок-богатырь массой 5,8 килограмма.

В апреле сообщалось, что россиянка родила четырех детей вопреки уговорам врачей не рожать из-за возможных проблем со здоровьем. Жительница Волжского в Волгоградской области Любовь Райс рассказала, что познакомилась с супругом Михаилом 17 лет назад на городском пляже. После женитьбы пара сразу захотела детей, однако женщине не сразу удалось забеременеть.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о взрыве и пожаре на российском нефтеперерабатывающем заводе

      В России объяснили продолжающийся экспорт газа в ЕС

      Россиянам рассказали о реальных ценах на жилье

      На Украине заявили о поднятии Западом вопроса снижения возраста мобилизации

      Мировые ЦБ обвинили в панике на фондовых рынках

      Власти сообщили о погибшей и пострадавших при массированном обстреле Курской области

      В бундестаге призвали Шольца предоставить Киеву Taurus после F-16

      Назван самый покупаемый в России кроссовер

      Камала Харрис набрала рекордный среди демократов отрыв от Трампа в рейтинге

      РФС отказал бывшему тренеру ЦСКА в выплате компенсации со стороны клуба

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше