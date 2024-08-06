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17:35, 6 августа 2024Мир

Количество призывов к гражданской войне в США выросло в семь раз

Количество призывов к гражданской войне в США выросло в семь раз из-за Трампа

Фото: Go Nakamura / Reuters

В США количество призывов к началу гражданской войны выросло в семь раз после покушения на кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CBS News.

«Команда из шести исследователей задокументировала 1599 призывов к гражданской войне — на 633 процентов больше, чем в обычный день — на различных онлайн-платформах, включая 4Chan и Reddit, более популярные платформы, такие как YouTube, и новые сайты для крайне правых дискуссий, ориентированные на разгневанных и разочарованных молодых людей», — отмечается в материале телеканале.

Дополнительно сообщается, что подобная ситуация является нормой для американской интернет-среды. В частности, каждый случай публичного насилия приводит к всплеску подобных призывов.

Ранее стало известно, что стрелявший в Трампа 20-летний Томас Крукс более года готовился к покушению, скупая оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. В частности, с весны 2023 года Крукс через интернет совершил 25 покупок оружия и 6 раз закупал химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Американец скрывался под псевдонимами и использовал зашифрованные аккаунты.

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      Максим Габриелян
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