Стрелявший в Трампа начал готовиться к покушению более года назад

ФБР: стрелявший в Трампа более года готовился к покушению, скупая оружие

Стрелявший в бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа 20-летний Томас Крукс более года готовился к покушению, скупая оружие, боеприпасы и компоненты для самодельного взрывного устройства. Об этом со ссылкой на представителя Федерального бюро расследований (ФБР) пишет газета The Wall Street Journal.

С весны 2023 года Крукс через интернет совершил 25 покупок оружия и 6 раз закупал химикаты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Американец скрывался под псевдонимами и использовал зашифрованные аккаунты, уточнил представитель ведомства.

Ранее глава отделения ФБР в Питтсбурге Кевин Роджек сообщил, что Крукс перед покушением изучал детали нападения на премьера Словакии Роберта Фицо. Преступник также интересовался покушением на 35-го президента США Джона Кеннеди.