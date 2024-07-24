Директор ФБР: стрелявший в Трампа искал в Google детали убийства Кеннеди

Стрелявший в Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс искал в Google детали убийства Джона Кеннеди в 1963 году. Об этом рассказал директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете Палаты представителей, сообщает ABC News.

Такая информация появилась после того, как был изучен ноутбук Крукса. «6 июля он искал в Google "Как далеко Освальд был от Кеннеди?" Так что этот поиск, очевидно, важен с точки зрения его душевного состояния», — поведал Рэй. По его словам, Крукс был «очень сосредоточен» на Трампе. Он заранее трижды посетил площадку, но который должен был состояться предвыборный митинг.

Крукс стрелял в Трампа 13 июля, когда тот выступал на предвыборном мероприятии в Батлере (штат Пенсильвания). Политик получил ранение в ухо, стрелка ликвидировали снайперы Секретной службы.

Джон Кеннеди, занимавший тогда пост президента США, был застрелен 22 ноября 1963 года в Далласе (штат Техас). Его убийцей считается Ли Харви Освальд, который, как предполагается, действовал в одиночку. Он сам был застрелен через некоторое время после задержания.