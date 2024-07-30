Стрелявший в Трампа изучал детали покушения на премьера Словакии

El País: стрелявший в Трампа Крукс изучал детали покушения на премьера Фицо

Стрелявший в бывшего американского лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс перед покушением изучал детали нападения на премьера Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщает El País.

Глава отделения Федерального бюро расследований (ФБР) в Питтсбурге Кевин Роджек рассказал, что Крукс искал в интернете информацию об электростанциях, массовых расстрелах и покушении на Фицо, в результате которого политик получил серьезные ранения.

Кроме того, при подготовке нападения Крукс использовал множество псевдонимов на разных сайтах, чтобы приобрести «материалы для огнестрельного оружия и материалы для изготовления взрывчатки». Позднее такую взрывчатку нашли в багажнике автомобиля стрелявшего в экс-президента.

Томас Мэтью Крукс стрелял в Трампа 13 июля, когда тот выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил ранение в ухо, после чего стрелка ликвидировали снайперы Секретной службы.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в судебном комитете Палаты представителей рассказал, что Крукс искал в Google детали покушения на занимавшего тогда пост президента США Джона Кеннеди, которое завершилось летальным исходом. Такая информация появилась после того, как был изучен ноутбук стрелявшего.