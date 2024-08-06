Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:02, 6 августа 2024Экономика

Машины одного из самых популярных в России брендов из КНР подорожали

Autonews: со старта продаж в России кроссовер Geely Atlas подорожал на ₽35 тысяч

Фото: Geely

Со старта продаж в России кроссовер Geely Atlas подорожал на 35 тысяч рублей. Об увеличении цен на машины одного из самых популярных брендов из Китая сообщает Autonews.

Стоимость автомобилей выросла в зависимости от модификации. Переднеприводные машины выросли в цене на 35, а полноприводные — на 30 тысяч рублей.

Geely Atlas с передним приводом доступен в трех комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport по цене в 3,23 миллиона, 3,43 и 3,53 миллиона рублей соответственно. Цена полноприводных модификаций стартует от 3,43 миллиона, 3,63 и 3,73 миллиона рублей соответственно.

Автомобили оснащены двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 200 лошадиных сил, семиступенчатой автоматической коробкой передач и могут развивать скорость до 205 километров в час. В зависимости от комплектации в них устанавливается климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики парковки, проектор и премиальная аудиосистема, светодиодная линия дневных ходовых огней на радиаторе и иные опции.

Директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходько предупредил, что у автомобилей избыточно жесткая подвеска — водитель будет чувствовать даже мельчайшую неровность дороги, а движение сопровождаться дрожью. При пробеге в 40 тысяч километров у модели могут разбиться рычаги рулевого управления и порванные сайлентблоки, что говорит о низком качестве металла. «Нарушено и соотношение жесткости подвески с управляемостью машины: наклоны набок, вертикальная раскачка и плохая проходимость дорожных стыков», — высказался эксперт.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об отступлении попытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в интернете

      Стала известна дата премьеры новой версии «Мастера и Маргариты»

      В российском лесу впервые нашли необычные грибы

      Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

      В московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом

      Назван способ помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива

      Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

      СПБ Биржа запустит утренние торги российскими акциями

      Хезболла пообещала ответить Израилю за удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше