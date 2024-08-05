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17:07, 5 августа 2024Экономика

Автоэксперт назвал слабое место китайских авто

Автоэксперт Приходько назвал слабым местом китайских авто подвеску

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Нежная» подвеска является слабым местом китайского автопрома, так как уже при пробеге от 70 тысяч километров появляются трещины от нагрузок, которые могут привести к преждевременному износу. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходько.

У Geely Atlas Pro подвеска избыточно жесткая — водитель будет чувствовать даже мельчайшую неровность дороги, а движение сопровождаться дрожью, предупредил автоэксперт. При пробеге в 40 тысяч километров уже могут быть разбитые рычаги рулевого управления и порванные сайлентблоки, что говорит о низком качестве металла. «Нарушено и соотношение жесткости подвески с управляемостью машины: наклоны набок, вертикальная раскачка и плохая проходимость дорожных стыков», — отметил собеседник «Ленты.ру».

У Chery Tiggo 7 Pro Max, по его словам, самая распространенная проблема — недостаточная обработка подвески антикором. Так, после покупки модель требует дополнительной обработки, иначе ржавчина появится уже через 2-3 года эксплуатации.

В китайских авто редко используется оцинкованный крепеж, поэтому детали ржавеют быстро и сильно

Александр Приходькоавтоэксперт

Для большинства моделей JAC характерна жесткая задняя подвеска, сообщил Приходько. Будут ощущаться постоянные скачки, особенно на заднем сиденье. Также существует большой риск пробить колесо при попадании в яму или других шероховатостях дороги.

Если рассматривать Hongqi H9, то «больное место» этого седана — независимая подвеска. Сложная конструкция содержит большое количество деталей, которые терпят повреждения в сложных дорожных условиях. Обслуживание авто и стоимость таких запчастей — выше среднего.

«Появляются проблемы с техобслуживанием. Особенно это касается тех авто, которые были завезены по "серой" схеме. Например, при диагностике компьютеры не могут считать коды ошибок. Есть сложности и в доступности запчастей. Дело не только в отсутствии гарантии. У авто, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но они не подойдут по параметрам. В некоторых случаях дилеры просто отказываются проводить ремонт», — поделился специалист.

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      Екатерина Смирная
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