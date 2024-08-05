Автоэксперт назвал слабое место китайских авто

Автоэксперт Приходько назвал слабым местом китайских авто подвеску

«Нежная» подвеска является слабым местом китайского автопрома, так как уже при пробеге от 70 тысяч километров появляются трещины от нагрузок, которые могут привести к преждевременному износу. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходько.

У Geely Atlas Pro подвеска избыточно жесткая — водитель будет чувствовать даже мельчайшую неровность дороги, а движение сопровождаться дрожью, предупредил автоэксперт. При пробеге в 40 тысяч километров уже могут быть разбитые рычаги рулевого управления и порванные сайлентблоки, что говорит о низком качестве металла. «Нарушено и соотношение жесткости подвески с управляемостью машины: наклоны набок, вертикальная раскачка и плохая проходимость дорожных стыков», — отметил собеседник «Ленты.ру».

У Chery Tiggo 7 Pro Max, по его словам, самая распространенная проблема — недостаточная обработка подвески антикором. Так, после покупки модель требует дополнительной обработки, иначе ржавчина появится уже через 2-3 года эксплуатации.

В китайских авто редко используется оцинкованный крепеж, поэтому детали ржавеют быстро и сильно Александр Приходько автоэксперт

Для большинства моделей JAC характерна жесткая задняя подвеска, сообщил Приходько. Будут ощущаться постоянные скачки, особенно на заднем сиденье. Также существует большой риск пробить колесо при попадании в яму или других шероховатостях дороги.

Если рассматривать Hongqi H9, то «больное место» этого седана — независимая подвеска. Сложная конструкция содержит большое количество деталей, которые терпят повреждения в сложных дорожных условиях. Обслуживание авто и стоимость таких запчастей — выше среднего.

«Появляются проблемы с техобслуживанием. Особенно это касается тех авто, которые были завезены по "серой" схеме. Например, при диагностике компьютеры не могут считать коды ошибок. Есть сложности и в доступности запчастей. Дело не только в отсутствии гарантии. У авто, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но они не подойдут по параметрам. В некоторых случаях дилеры просто отказываются проводить ремонт», — поделился специалист.

Ранее эксперт по рынку подержанных автомобилей Матаса Бузелиса рассказал о том, как распознать машину, пережившую наводнение. По его словам, о неприятном прошлом автомобиля может говорить запах плесени в салоне.

