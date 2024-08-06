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15:02, 6 августа 2024Бывший СССР

Мать подозреваемого в убийстве Фарион рассказала о почитании им Бандеры

Мать подозреваемого в убийстве Фарион заявила, что ее сын почитал Бандеру

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко рос в любви и почитал Степана Бандеру. Об этом заявила его мать Елена Зинченко, пишет издание «Новости.Live» в своем Telegram-канале.

Женщина подчеркнула, что не верит, что преступление совершил ее сын. По ее словам, молодой человек также носил балахон с надписью «Степан Бандера — мой герой».

Елена Зинченко добавила, что считает произошедшее «какой-то политической игрой». Она также отметила, что мотив убийства Фарион нужно искать в ее последних заявлениях о своей политической деятельности.

Ранее отец Вячеслава Федор Зинченко заявил, что его сын непричастен к этому преступлению. По его словам, сторона обвинения не доказала причастность его сына к убийству. Он также подчеркнул, что в его семье никогда не обсуждали Фарион, а Вячеслав был сторонником моноэтнического государства.

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      Александр Курбатов
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