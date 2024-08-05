Отец подозреваемого в убийстве Фарион заявил о непричастности сына к преступлению

Отец подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко заявил о непричастности сына

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко непричастен к преступлению. Об этом заявил его отец Федор Зинченко, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По его словам, к настоящему моменту сторона обвинения не доказала причастность его сына к убийству. «Кого-то видели, что в шляпе ходил, но что это именно Вячеслав Зинченко — нет ни экспертиз, ни свидетеля, который сказал бы, что Зинченко присутствовал в 19:30 на улице Масарика, 3», – заявил он.

Федор Зинченко отметил, в его семье никогда не обсуждали Фарион, а Вячеслав был сторонником моноэтнического государства, входил в молодежную организацию «Правого сектора» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) и планировал служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он также сообщил, что давал сыну деньги на поездку во Львов, которая совпала по времени с убийством Фарион.

Ранее Львовский апелляционный суд оставил Вячеслава Зинченко под стражей без права внесения залога. До этого адвокат молодого человека заявлял об отсутствии доказательств причастности его подзащитного к убийству.