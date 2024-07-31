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13:07, 31 июля 2024Бывший СССР

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион назвал причины его непричастности

Адвокат подозреваемого в убийстве Фарион Сулима: доказательств причастности нет
Вячеслав Зинченко

Вячеслав Зинченко. Фото: Reuters

Доказательств причастности Вячеслава Зинченко к убийству экс-депутата Верховной Рады Ирины Фарион нет, молодой человек может «покрывать» третье лицо. Причины непричастности подозреваемого назвал в интервью для «Украинских новостей» его адвокат Игорь Сулима.

«По моему мнению, доказательства сомнительны. (...) Кроме объяснений свидетелей, ни один из которых не указывает на Вячеслава, есть ряд других противоречий — рост и прочее», — заявил юрист.

Он допустил, что подозреваемый мог взять на себя вину за преступление, чтобы третье лицо избежало ответственности.

Ранее Зинченко в разговоре с журналистами отказался признавать вину в убийстве Фарион. По его словам, во Львове в день покушения он «ничего не делал».

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      Глеб Палехов
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