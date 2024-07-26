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19:20, 26 июля 2024Бывший СССР

Подозреваемый в убийстве Фарион отказался признавать вину

Подозреваемый в убийстве Фарион Зинченко отказался признавать вину

Фото: РИА Новости

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион Вячеслав Зинченко отказался признавать вину. Его слова передает «РБК-Украина».

На вопрос об отношении к Фарион он ответил, что это «неинтересный вопрос». Так же он отреагировал и на вопрос о том, что он делал во Львове в день убийства экс-депутата.

Ранее в суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

До этого Зинченко на вопрос о том, совершал ли он убийство, ответил: «Будет видно, посмотрим».

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      Илья Таксюр
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