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18:47, 26 июля 2024Бывший СССР

Подозреваемому в убийстве Фарион избрали меру пресечения

Подозреваемого в убийстве Фарион Зинченко арестовали

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Подозреваемому в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион Вячеславу Зинченко в суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

Именно на такой мере пресечения настаивала прокуратура. Молодому человеку инкриминируют нарушение 1 части статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Ранее Зинченко показал язык дочери Фарион. Он сделал это в ответ на ее вопрос, не проглотил ои он язык.

До этого обвиняемый не дал утвердительного ответа на вопрос, виновен ли он в убийстве. На вопрос о мотивации его действий он ответил: «Следующий вопрос».

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      Илья Таксюр
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