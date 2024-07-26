Подозреваемый в убийстве Фарион показал язык ее дочери

Подозреваемый в убийстве экс-депутата Рады Фарион показал язык ее дочери

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Ирины Фарион Вячеслав Зинченко показал дочери убитой язык в ответ на вопрос женщины о том, почему он не отвечает ей, передает издание «Страна.ua».

София Семчишин, дочь убитой, спрашивала у Зинченко зачем он убил ее мать, заявив, что тот «вырвал сердце всей нации» и, не услышав ответа, уточнила не проглотил ли тот язык.

В ответ молодой человек молчал, ухмылялся, закатывал глаза и показал язык.

Ранее Вячеславу Зинченко объявили об официальном подозрении в умышленном убийстве. Помимо этого, прокуроры подали в Галицкий суд Львова ходатайство об избрании меры пресечения Зинченко в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.