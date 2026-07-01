В России создали альтернативу уколам антибиотиков

В России создали биокапсулу, способную заменить частые уколы антибиотиков

Ученые из Сибирского федерального университета, Института биофизики СО РАН и Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН и Пермского Политеха создали биокапсулу, которая может стать альтернативой частым уколам антибиотиков. Статью об этом исследователи опубликовали в Journal of Polymers and the Environment.

Микроскопическая упаковка для нового антибиотика может заменить собой многодневный курс уколов, поскольку такая капсула вводится в организм пациента раз в пять суток.

Традиционно инъекции считаются самым эффективным способом доставки лекарства в кровь, однако больному приходится терпеть их введение каждые несколько часов из-за быстрого падения концентрации вещества. Новая биокапсула решает этот вопрос, так как вещество из нее высвобождается равномерно на протяжении пяти суток.

«Такое сырье уже сегодня используют в медицине, из него делают саморассасывающиеся хирургические швы и костные имплантаты», — объяснил Вадим Лядов, старший преподаватель кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха. Он подчеркнул, что такие капсулы полностью совместимы с организмом и со временем полностью распадаются на воду и углекислый газ в организме.

Испытания биокапсул провели на мышечных клетках и на красных кровяных тельцах пациента. В итоге микроконтейнеры не нарушили целостность клеток и не тронули эритроциты, что считается критически важным показателем для внутримышечных инъекций.

Ранее ученые предупредили об опасности частого приема антибиотиков. Из-за этого в организме ускоряется распространение устойчивых бактерий.