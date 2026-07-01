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09:32, 1 июля 2026Мир

Тема Украины стала центральной накануне выборов в стране ЕС

Politico: Конфликт с Украиной может повлиять на исход выборов в Польше в 2027 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт с Украиной может повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в Польше в 2027 году. Об этом пишет издание Politico.

В середине июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил украинского коллегу Владимира Зеленского высшей награды страны — ордена Белого орла. Решение было принято на фоне скандала, связанного с присвоением одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА; запрещенная в России экстремистская организация).

«В Польше бурные дискуссии вокруг шага Зеленского уже угрожают оказать негативное влияние на исход решающих парламентских выборов следующего года — националистический лагерь видит в этом возможность набрать очки в противостоянии с проевропейскими центристами», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что оппоненты действующего правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском, а именно поддерживающая Навроцкого партия «Право и справедливость» (PiS), на предстоящих выборах могут выступить в союзе с антиукраинскими крайне правыми силами. Это обстоятельство, а также растущее недовольство поляков увеличивающейся нагрузкой на бюджет и государственные службы со стороны украинских беженцев, делает Украину определяющей темой предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Навроцкий намерен ограничить контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за его политики по героизации Украинской повстанческой армии.

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