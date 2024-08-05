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16:31, 5 августа 2024Бывший СССР

Обвиняемого в убийстве Фарион оставили под стражей

Обвиняемого в убийстве Фарион Зинченко оставили под стражей

Фото: Reuters

Львовский апелляционный суд оставил под стражей без права внесения залога Вячеслава Зинченко, обвиняемого в убийстве бывшего депутата Верховной Рады Украины Ирины Фарион. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

На аресте Зинченко настаивала прокуратура. Молодого человека обвиняют в преступлении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»).

Ранее адвокат Зинченко заявил, что доказательств причастности его клиента к убийству Фарион нет, молодой человек может «покрывать» третье лицо.

До этого в Нацполиции назвали подозреваемого в убийстве экс-депутата «абсолютно проукраинским». По мнению замглавы Нацполиции Андрея Небытова, молодой человек думает, что все сделал правильно.

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      Илья Таксюр
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