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23:38, 26 июля 2024Бывший СССР

В Нацполиции назвали подозреваемого в убийстве Фарион «абсолютно проукраинским»

В полиции назвали проукраинским подозреваемого в убийстве Фарион
Ирина Фарион

Ирина Фарион. Фото: Anastasiia Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вячеслав Зинченко, которого подозревают в убийстве политика Ирины Фарион, явялется «абсолютно проукраинским», заявил замглавы Нацполиции Андрей Небытов. Его слова приводит «Страна».

«Ему кажется, он сделал правильно. Он считает, что не нужно разделять украинское общество, у него были свои мотивы», — сказал Небытов.

Как отмечает издание, замглавы полиции дал понять, что Зинченко признался в убийстве. Ранее подозреваемый заявлял, что не убивал Фарион.

19 июля, во Львове неизвестный выстрелил в 60-летнюю Фарион, пуля попала в висок. Она умерла в больнице.

Ирина Фарион была депутатом Верховной Рады в 2012-2014 годах, являлась членом украинской националистической партии «Свобода». Она неоднократно выступала против использования русского языка на Украине.

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      Сергей Грехов
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