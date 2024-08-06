МИД Финляндии посоветовал своим гражданам покинуть Ливан

МИД Финляндии посоветовал своим гражданам немедленно покинуть Ливан

МИД Финляндии посоветовал гражданам немедленно покинуть Ливан, опасаясь возможного конфликта с Израилем. Соответствующий призыв опубликован на сайте ведомства для путешественников Matkustustiedotteet.

«Поскольку конфликт продолжается, нельзя исключать возможность более широкого распространения войны как на ливанский регион, так и на другие страны региона. Финнам, находящимся в Ливане, рекомендуется немедленно покинуть страну. Из-за ужесточения ситуации авиасообщение сократилось, а также наблюдается множество отмен рейсов», — отмечается в сообщении.

Власти страны также призвали финной быть готовыми к задержкам рейсов. В случае их отмены МИД порекомендовал покинуть северную часть страны по морю. Кроме того, внешнеполитическое ведомство указало на необходимость избегать пропалестинских демонстраций из-за риска насилия.

Ранее власти Канады призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль. Предполагается, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Оно также может быть связано с движением «Хезболла».