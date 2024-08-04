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01:15, 4 августа 2024Мир

Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль

Власти Канады призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль

Фото: Samarth Kulkarni / Unsplash

Власти Канады призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении правительства Канады.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Отмечается, что нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Другие подробности не приводятся.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. Целью атаки стал командир ливанского шиитского движения «Хезболла».

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      Марина Совина
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