Канада призвала своих граждан отказаться от поездок в Израиль

Власти Канады призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль

Власти Канады призвали своих граждан отказаться от любых поездок в Израиль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избегайте любых поездок в Израиль из-за продолжающегося регионального вооруженного конфликта и непредсказуемой ситуации с безопасностью», — говорится в заявлении правительства Канады.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран планирует атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа. Отмечается, что нападение будет вестись совместно с движением «Хезболла». Другие подробности не приводятся.

30 июля Армия обороны Израиля нанесла удар по пригороду Бейрута с помощью беспилотника. Целью атаки стал командир ливанского шиитского движения «Хезболла».