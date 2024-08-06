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19:01, 6 августа 2024Экономика

Москву затопило после дождя

Несколько районов Москвы затопило из-за ливней
СюжетЛивень в Москве

Улицы района Братеево в столице затопило после ливней. Видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».

На видео, снятом из окна квартиры, видно, что затопленной оказались две улицы рядом с прудом. Участок с травой у воды также превратился в пруд. В воде оказались припаркованные машины. Рассекая воду, по дороге движутся машина и автомобиль.

Также затопило улицы района Марьино на юго-востоке столицы. Жители южных районов города сообщали о граде.

Ранее синоптики прогнозировали в столице во вторник, 6 августа, кратковременный дождь, местами ливень и грозу. Непогода, согласно прогнозам, ожидается с 14 до 21 часа. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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      Мария Черкасова
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