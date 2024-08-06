Москвичам пообещали грозу

МЧС РФ: 6 августа в Москве ожидается гроза с ливнем

В столице во вторник, 6 августа, ожидается кратковременный дождь, местами ливень, а также гроза. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Москве.

Непогода, согласно прогнозам, ожидается с 14 часов до 21 часа. Жителям столицы рекомендовали быть внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Автомобилистов в столице попросили соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах из-за прогнозируемого дождя. «Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения. Не оставляйте автомобиль и не стойте сами вблизи деревьев и шатких конструкций», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде на следующей неделе в столице. Согласно прогнозам, начало и конец грядущей недели пройдут без осадков. В понедельник будет наблюдаться переменная облачность, воздух прогреется до 23-25 градусов в мегаполисе и до плюс 21-26 — в области.

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