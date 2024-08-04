Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Синоптик Ильин: в Москве в середине следующей недели пройдут дожди

Температура на следующей неделе в Москве не отклонится от климатической нормы августа. Своим прогнозом на ближайшие дни с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его данным, начало и конец грядущей недели пройдут без осадков. В понедельник будет наблюдаться переменная облачность, воздух прогреется до 23-25 градусов в мегаполисе и до плюс 21-26 — в области. Скорость ветра не превысит 5-10 метров в секунду, атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Однако в середине недели в Москве пройдут небольшие дожди. Столбики термометров останутся на прежних показателях, не сильно изменится и давление, поднявшись лишь до 743 миллиметров. Пятница выдастся сухой для столицы, но не для Подмосковья — в этот день в регионе обещают небольшой дождь. Воздух прогреется до плюс 21-26 градусов, а давление вырастет до 747 миллиметров ртутного столба, предупреждает синоптик. По ночам температура будет держаться в пределах 11-16 градусов тепла.

Отсутствие метеосюрпризов пообещали и жителям центральных регионов России. Специалисты предрекли стабильные дожди в этой части страны, причем ежедневно будет выпадать не более 2-5 миллиметров осадков.