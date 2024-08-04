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17:25, 4 августа 2024Экономика

Центральным регионам России спрогнозировали погоду на грядущую неделю

Синоптик Тишковец: следующая неделя пройдет без метеосюрпризов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Наступающая неделя не обещает жителям центральной части страны метеорологических потрясений. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

«Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию», — уверяет синоптик. По его словам, в ближайшие дни в центральных регионах России будут стабильно идти дожди, причем ежедневно будет выпадать не более 2-5 миллиметров осадков.

Температурный фон во многом будет определяться тыловой частью обширного циклона. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 10-15 градусов, местами опустится туман. Днем же воздух будет прогреваться до плюс 19-24 градусов. К концу недели температура, вероятно, снизится на пару градусов. Температуры воды в водоемах будет держаться на уровне плюс 15-20 градусов. «Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени», — заключил метеоролог.

Накануне минусовые значения температуры и снег предрекли жителям Якутии. Согласно прогнозам, в центральных районах региона и низменностях ночью похолодает до минус двух, на северо-востоке региона — до минус четырех, там же ожидается и снег.

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      Виктория Клабукова
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