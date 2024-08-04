Центральным регионам России спрогнозировали погоду на грядущую неделю

Наступающая неделя не обещает жителям центральной части страны метеорологических потрясений. Об этом агентству РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
«Предстоящая неделя не принесет каких-либо метеорологических сюрпризов в Центральную Россию», — уверяет синоптик. По его словам, в ближайшие дни в центральных регионах России будут стабильно идти дожди, причем ежедневно будет выпадать не более 2-5 миллиметров осадков.
Температурный фон во многом будет определяться тыловой частью обширного циклона. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 10-15 градусов, местами опустится туман. Днем же воздух будет прогреваться до плюс 19-24 градусов. К концу недели температура, вероятно, снизится на пару градусов. Температуры воды в водоемах будет держаться на уровне плюс 15-20 градусов. «Типичная августовская погода, лето бежит навстречу осени», — заключил метеоролог.
Накануне минусовые значения температуры и снег предрекли жителям Якутии. Согласно прогнозам, в центральных районах региона и низменностях ночью похолодает до минус двух, на северо-востоке региона — до минус четырех, там же ожидается и снег.