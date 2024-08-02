69-я параллель
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18:43, 2 августа 202469-я параллель

Синоптики предупредили жителей российского региона о минусовой температуре и снеге

Жителей Якутии предупредили о похолодании до минус четырех градусов и снеге
Виды Якутска

Виды Якутска. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Синоптики предупредили жителей Якутии о минусовых температурах и мокром снеге. Прогноз погоды в российском регионе опубликован на сайте Якутского управления гидрометеорологической службы.

Как рассказали синоптики, похолодание грозит региону уже 3 августа. Так, в центральных районах и низменностях ночью похолодает до минус двух, а на северо-востоке региона — до минус четырех. Снег ожидается в горных районах северо-востока региона, а на востоке, северо-западе и юге Якутии ожидаются дожди и местами грозы.

Днем же холоднее всего будет на побережье моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря — там столбики термометра покажут не больше 12 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Момском районе Якутии появились летние снеговики. Жители района сняли занесенные снегом поля и холмы, для преодоления которых приходится идти по щиколотку в снегу.

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      Марк Леонов
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