Илон Маск вновь подал иск против OpenAI

Маск подал новый иск против OpenAI, обвинив ее в коммерциализации

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его мнению, компания предала цели и задачи, поставленные при ее основании в 2015 году. В частности, заявил Маск, OpenAI превратилась из некоммерческой организации в коммерческую и перестала фокусироваться «на безопасности и открытости благе человечества». В иске миллиардер называет Альтмана мошенником, а также обвиняет OpenAI в нарушении контракта из-за разрыва учредительного соглашения.

При этом отмечается, что Маск уже подавал подобный иск против компании в феврале, однако отозвал его в июне.

Илон Маск был одним из основателей OpenAI, однако в 2018 году вышел из совета директоров. В 2023 году Маск создал новую компанию xAI по разработке искусственного интеллекта.