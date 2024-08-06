Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:46, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Илон Маск вновь подал иск против OpenAI

Маск подал новый иск против OpenAI, обвинив ее в коммерциализации

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск подал в суд новый иск против компании OpenAI и ее создателя Сэма Альтмана. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его мнению, компания предала цели и задачи, поставленные при ее основании в 2015 году. В частности, заявил Маск, OpenAI превратилась из некоммерческой организации в коммерческую и перестала фокусироваться «на безопасности и открытости благе человечества». В иске миллиардер называет Альтмана мошенником, а также обвиняет OpenAI в нарушении контракта из-за разрыва учредительного соглашения.

При этом отмечается, что Маск уже подавал подобный иск против компании в феврале, однако отозвал его в июне.

Илон Маск был одним из основателей OpenAI, однако в 2018 году вышел из совета директоров. В 2023 году Маск создал новую компанию xAI по разработке искусственного интеллекта.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В деле арестованного генерала Булгакова появились новые улики. Что обнаружили правоохранители?

      В ВСУ признали невозможность вернуть Крым

      По делу о хищении допрошены сотрудники парка и выставочного центра «Патриот»

      Россия резко нарастила поставки сжиженного газа в страну НАТО

      Футболисты Франции победили Египет и вышли в финал Олимпийских игр

      Илон Маск вновь подал иск против OpenAI

      Россиянин совершил заведомо ложный донос и получил пять лет колонии

      Свыше 180 пациентов эвакуировали из российской психоневрологической больницы

      В Бангладеш заявили о внеочередных выборах на фоне массовых протестов

      Киев стал бросать проштрафившихся полицейских в бои на севере ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше