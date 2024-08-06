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04:01, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Мужчина узнал неожиданный факт о жене и подал на развод

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей о том, как он узнал неожиданный факт о жене и подал на развод. Большинство комментаторов поддержали автора поста.

Мужчина написал, что женат семь лет и воспитывает трехлетнюю дочь. «Внезапно моя жена стала более ласковой и активной в постели. Она начала чаще готовить мои любимые десерты», — отметил герой истории. Спустя две недели, по его словам, супруга призналась ему, что он три года воспитывал ее дочь от другого мужчины. «Это был парень из спортзала, их роман длился месяц, он исчез после новости о том, что она беременна», — рассказал автор истории.

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«Я начал плакать, а жена стала утешать меня, но я оттолкнул ее, так как почувствовал к ней отвращение», — признался герой истории. На следующий день мужчина связался с адвокатом, чтобы начать бракоразводный процесс. «К вечеру мои мама и сестра позвонили мне (...), они были на стороне жены, и это еще больше ранило меня», — заключил мужчина.

В комментариях пользователи поддержали решение автора поста развестись с супругой. Они раскритиковали женщину за то, что она несколько лет обманывала мужа.

Ранее женщина, у которой обнаружили рак, рассказала на Reddit, что подала на развод из-за неожиданного вопроса мужа. Комментаторы назвали ее супруга эгоистом.

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      Олег Давыдов
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