На Украине обвинили адвоката Порошенко в уклонении от мобилизации

Адвоката Порошенко обвинили в подделке документов и уклонении от мобилизации

Адвокат экс-президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань подделал документы и уклоняется от мобилизации. С таким обвинением выступила адвокат Елена Исаевская, сообщает украинское издание «Закон и бизнес».

По ее данным, Головань был признан непригодным к службе в начале июня. Исаевская уточнила, что Шевченковский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) снял с воинского учета адвоката Порошенко из-за плохого зрения и высокого давления.

Кроме того, как утверждает Исаевская, от мобилизации уклоняются и родственники Голованя: сын, брат и муж сестры. Адвокат намерена обратиться по этому поводу в правоохранительные органы.

Ранее экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что официальные цифры потока уклонистов через границу с Украины занижены в 30 раз. Число уклоняющихся от службы равняется пяти бригадам, добавил он.