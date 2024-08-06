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19:19, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об очередном случае насильственной мобилизации

«Страна»: в Львовской области зафиксировали случай насильственной мобилизации

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В городе Дрогобыч Львовской области зафиксировали очередной случай насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине) в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), передает издание «Страна.ua».

На публикуемых изданием кадрах видно, как сотрудники ТЦК при помощи полиции насильно сажают в автомобиль мужчину. Отмечается, что подобные действия в городе совершают иногородние военкомы, прибывшие из Одессы.

Ранее стало известно, что полиция Киева задержала двух мужчин за пикет против мобилизации возле здания Министерства внутренних дел Украины. На опубликованных украинской прессой кадрах видно, что молодые люди держат плакаты с надписями «ТЦК все еще похищает людей» и «Война не повод строить диктатуру».

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      Валентин Карант
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