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17:27, 6 августа 2024Бывший СССР

В Киеве задержали двух мужчин за пикет против мобилизации

«Страна.ua»: полиция Киева задержала двух мужчин за пикет против мобилизации

Фото: Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Полиция Киева задержала двух мужчин за пикет против мобилизации возле здания Министерства внутренних дел Украины. Об этом со ссылкой на источники в силовых органах сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«[В пикете] принимали участие два человека из города Коростышев Житомирской области. Одному 25, другому 26. Их задержали, составили протокол о нарушении правил проведения митингов», — приводятся в публикации слова собеседника журналистов.

На опубликованных украинской прессой кадрах видно, что молодые люди держат плакаты с надписями «ТЦК все еще похищает людей» и «Война не повод строить диктатуру».

Ранее стало известно, что украинцы начали отправлять детей за границу из-за страха их мобилизации. По словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, это связано с опасениями понижения мобилизационного возраста до 18 лет.

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      Глеб Палехов
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