На Украине заявили о поднятии Западом вопроса снижения возраста мобилизации

Депутат Рады: Запад поднимает вопрос снижения возраста мобилизации на Украине

Украинские партнеры с Запада поднимают вопрос снижения в стране возраста мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, передает издание «Страна.ua».

«Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане с точки зрения физических и психологических качеств могли активно воевать», — заявил парламентарий.

Вениславский добавил, что правительство Украины не планирует снижать возраст мобилизации.

Ранее стало известно, что Верховная Рада рассмотрит законопроект, запрещающий призывать в Вооруженные силы Украины мужчин, получивших военный билет до 25 лет. Тем, кто уже был мобилизован, позволят уволиться.