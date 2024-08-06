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14:59, 6 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о поднятии Западом вопроса снижения возраста мобилизации

Депутат Рады: Запад поднимает вопрос снижения возраста мобилизации на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские партнеры с Запада поднимают вопрос снижения в стране возраста мобилизации. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, передает издание «Страна.ua».

«Они считают, что возраст 18-25 лет наиболее оптимальный и эффективный для того, чтобы граждане с точки зрения физических и психологических качеств могли активно воевать», — заявил парламентарий.

Вениславский добавил, что правительство Украины не планирует снижать возраст мобилизации.

Ранее стало известно, что Верховная Рада рассмотрит законопроект, запрещающий призывать в Вооруженные силы Украины мужчин, получивших военный билет до 25 лет. Тем, кто уже был мобилизован, позволят уволиться.

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